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Dünya

Bağdat'ta intihar saldırısı: 24 ölü BAĞDAT (A.A)

29 Ağustos 2011 02:49

-Bağdat'ta intihar saldırısı: 24 ölü BAĞDAT (A.A) - 28.08.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir camide yatsı namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 24 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Bağdat'ın batısında bulunan Gazaliye semtindeki Sünni Vakfı merkezinin bulunduğu Um El Kura Camisi'ne yatsı namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendiği, saldırıda 24 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı, Irak Milli Meclisinde milletvekili olan Halid El Fehdavi'nin de ölenler arsında bulunduğu bildirildi.  Saldırıda hayatlarını kaybedenler arasında namaza gelen çocukların da bulunduğu kaydedildi. Irak güvenlik kaynakları, namaz sırasında üzerine patlayıcı kuşak geçirmiş intihar eylemcisinin camiye girerek patlayıcıları patlattığını bildirdi. Sünni Divanı Vakfı Başkanı Dr. Ahmed Abdulğafur El Samarrai'nin de yaralandığı belirtildi.

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