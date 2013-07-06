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Dünya

Bağdat'ta intihar saldırısı: 17 ölü, 31 yaralı

Bağdat'ta gerçekleşen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

06 Temmuz 2013 04:19

Bağdat'ın Keriat bölgesindeki Ali Baş Camisi'ne düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Keriat bölgesinde Şii vakfa bağlı Ali Baş Camisi'nde akşam namazı kılındığı sırada içeri giren "intihar eylemcisi" üzerine bağladığı bombanın pimini çekti. Bombanın patlaması sonucu ilk belirlemere göre olayda 17 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. 
Saldırının sorumluluğunu üstlenenen olmazken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. 

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