Bağdat'ta iki otelin otoparkında bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 5 yıldızlı iki otelin otoparkında bomba yüklü araçların patlaması sonucu, en az 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

Irak polisinin yaptığı açıklamaya göre, ilk patlama hükümet çalışanların sıklıkla toplantılar yaptığı Babylon otelde gerçekleşti. İkinci patlama ise yine 5 yıldızlı bir diğer otel olan Meridian'da meydana geldi.

Patlamaların olduğu otoparklar alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Gündelik yaşamı normelleştirmek adına, Irak hükümeti bu yılın başlarında gece sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı. Ancak yasağın kalkmasından bu yana Bağdat'taki bombalama olayları artış gösterdi.