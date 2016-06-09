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Dünya

Bağdat’ta iki ayrı yerde bombalı saldırı; 22 ölü, 70 yaralı

Saldırıları IŞİD üstlendi

Fotoğraf: Arşiv

09 Haziran 2016 14:52

Bağdat’ta işlek bir cadde ile ordunun kontrol noktasına iki ayrı bomba saldırı düzenlendi. Yeni Bağdat Caddesi’nde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Taji bölgesindeki bir ordu kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da en az 7 asker öldü, 20 kişi de yaralandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.

Irak Ordusu 23 Mayıs'ta, IŞİD'in Ocak 2014'te aldığı Felluce’yi geri almak için, Şii milisler ve ABD öncülüğündeki koalisyonun yardımı ile harekât başlatmıştı. Kent, başkent Bağdat'a 50 km uzaklıkta.

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