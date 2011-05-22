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Dünya

BAĞDAT'TA HEDEF POLİS BAĞDAT (A.A)

22 Mayıs 2011 13:11

- BAĞDAT'TA HEDEF POLİS BAĞDAT (A.A) - 22.05.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir dizi bombalı saldırı düzenlendi.   Kentin kuzeyinde polisleri hedef alan intihar saldırısında çoğunluğu polis 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saldırıda, bir bombalı aracın infilak ettirilmesini incelemek üzere olay yerine gelen polislerin hedef alındığı bildirildi.  Kentin doğusundaki Sadr kentiyle güneybatısındaki Bayaa semtinde de saldırılar olduğu, Bayaa'da 5, Sadr'da 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Saldırılarda onlarca da yaralı olduğu bildirildi. Kentte bugün en az 8 patlama olduğu kaydedildi. 

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