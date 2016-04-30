Bağdat'ta göstericiler parlamentoya girdi



AFP'nin kentteki muhabirinin bildirdiğine göre binlerce öfkeli gösterici Bağdat'ta parlamento binası, büyükelçilikler ve diğer resmi binaların bulunduğu 'yeşil bölge' olarak adlandırılan alana akın etti. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede göstericiler, milletvekillerine, 'Burada kalamayacaksınız' diye bağırdı.

Gerginliğin giderek tırmandığı olaylar sırasında protestocular hükümet binalarının bulunduğu, dikenli tellerle çevrili bölgeye girişlerin sağlandığı bir kapıyı bloke ederek, milletvekillerinin kaos ortamından kaçmasını engelledi. Burada milletvekillerine ait olduğu sanılan çok sayıda otomobile zarar verildi. Bu sırada barışcıl gösteri yapmak isteyen çok sayıda vatandaş şiddet olaylarını engellemeye çalıştı.

Protestolara Şii lider Mukteda El Sadr'ın öncülük ettiği ileri sürüldü. El Sadr bugün Necef'te yaptığı açıklamada, siyasetin durma noktasına geldiğini belirterek, ülkedeki durumu eleştirmişti. Ancak El Sadr'ın göstericilere parlamento binasına saldırmaları yönünde bir çağrıda bulunmadığı belirtildi.

Irak'ta siyasi gerginlik aylardır devam ediyor. Protesto gösterileri ve reform taleplerinin ardından Başbakan Haydar El Abadi kabineyi farklı siyasi akım ve mezheplerden temsilciler yerine uzmanlardan oluşturma kararı almıştı. Çok sayıda siyasi parti bakanlıklar üzerindeki kontrolü kaybedecekleri kaygısıyla bu karara karşı çıkmıştı.

Geçen salı parlamentoda gerginlik yaşanmış bazı milletvekilleri Başbakana su şişeleri fırlatmış, Meclis Başkanı Salim El Cuburi'nin konuşmasını da engellemişti.

Irak'ta bugün Bağdat yakınlarında Şiiler'in yoğun yaşadığı bir semtte düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti. Radikal IŞİD örgütü son aylarda Bağdat'ta sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenlemişti.