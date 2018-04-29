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BBC Türkçe

Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: En az 35 ölü

Irak'ın başkentı Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın başkentı Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Saldırıların Bağdat'ın merkezindeki Tayaran meydanında gerçekleştiği belirtiliyor.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta kontrol ettiği alanların ordu tarafından geri alınmasıyla birlikte başkent Bağdat'taki saldırılarda da azalma gözlenmişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Aralık ayında IŞİD'e karşı savaşın kazanıldığını ilan etmişti.

Tayaran meydanı, özellikle inşaat işçilerinin günlük iş bulabilmek adına sabahları toplandığı kalabalık bir meydan olarak biliniyor.

Meydan daha önce de cihatçı grupların hedefi olmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, saldırının meydana geldiği bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi ve ambulansın sevk edildiğini aktardı.

Cumartesi günü de Bağdat'ın kuzeyindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlenmiş, beş kişi hayatını kaybetmişti.

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