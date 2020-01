Bağdat'ta çifte intihar saldırısı; en az 25 ölü, 63 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 25 kişi öldüğü, 63 kişinin de yaralandı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını belirtti. Irak Sağlık Bakanlığı da Facebook hesabından yaptığı açıklamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının da 63'e çıktığını duyurdu.

16 Iraqi civilians were killed, 65 were injured in a suspected #ISIS twin suicide blast in Al-Tayaran Square (Air force Square) in #Iraq's capital #Baghdad pic.twitter.com/waulYF1vcf