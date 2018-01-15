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Dünya

Bağdat'ta çifte intihar saldırısı; en az 25 ölü, 63 yaralı

Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi

15 Ocak 2018 14:16

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 25 kişi öldüğü, 63 kişinin de yaralandı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını belirtti. Irak Sağlık Bakanlığı da Facebook hesabından yaptığı açıklamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının da 63'e çıktığını duyurdu.

 

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