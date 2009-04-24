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Dünya

Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: 60 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir Şii türbesini hedef alan çifte intihar saldırısında ölü sayısı 60'a yükseldi

24 Nisan 2009 03:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir Şii türbesini hedef alan çifte intihar saldırısında ölü sayısı 60'a yükseldi.

Polis, Bağdat'ın Kazımiye mahallesinde İmam Musa El Kazım türbesinin kapıları yakınında arka arkaya üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettiren 2 intihar eylemcisinin saldırısında, yaralı sayısının ise 125'e çıktığını kaydetti.

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Irak polisi, üzerlerine patlayıcı yerleştiren iki intihar eylemcisinin, Şiilere ait İmam Musa Kazım türbesinin kapılarında kendilerini havaya uçurduğunu söyledi.

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