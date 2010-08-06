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BAĞDAT'TA ÇİFTE BOMBALI SALDIRI BAĞDAT (A.A)

06 Ağustos 2010 15:18

-BAĞDAT'TA ÇİFTE BOMBALI SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 06.08.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, polis devriyelerini hedef alan çifte bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.  Yetkililer, kentin kuzeyindeki Kazimiye mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen ilk patlamada 2'si polis 11 kişinin yaralandığını bildirdi.  Birkaç dakika sonra kent merkezinde düzenlenen ikinci saldırıda ise bir trafik polisi yaşamını yitirdi. Park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda, 2'si polis 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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