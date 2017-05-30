T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bağdat'ta çifte bombalı saldırı: 27 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte bombalı saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şiileri hedef alan saldırıyı IŞİD'in üstlendiği belirtildi.

30 Mayıs 2017 15:31

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen çifte saldırıdan ilkinin bombalı bir araçla gece yarısı kalabalık bir alışveriş caddesinde meydana geldiği ve bu saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Caddenin Ramazan nedeniyle gece yarısı kalabalık olduğu aktarıldı.

Olay yeri ve çevredeki sokaklar polis tarafından kapatıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede çok sayıda binanın hasar gördüğü ve yandığı kaydedildi. Saldırı için hedef seçilen Karada semtinde ağırlıklı olarak Şii nüfusun yaşadığı belirtiliyor. Saldırıyı IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Bu saldırıdan kısa bir süre sonra da ikinci bir bombanın hükümet binalarına yakın olan bir bölgede patladığı haberi geldi. İkinci patlamada da en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi. İkinci saldırıyı üstlenen olmadığı bildirildi.

IŞİD'in Şiilerin yaşadığı Karada semtinde geçen yıl düzenlenen saldırıda 324 kişi hayatını kaybetmişti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte radikallerin saldırılarını artırmasından endişe ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakBağdatIŞİDRamazanKaradaWelle Türkçe DW/dpa/AFP/AG/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24