Bağdat'ta çifte bombalı saldırı: 27 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen çifte saldırıdan ilkinin bombalı bir araçla gece yarısı kalabalık bir alışveriş caddesinde meydana geldiği ve bu saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Caddenin Ramazan nedeniyle gece yarısı kalabalık olduğu aktarıldı.

Olay yeri ve çevredeki sokaklar polis tarafından kapatıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede çok sayıda binanın hasar gördüğü ve yandığı kaydedildi. Saldırı için hedef seçilen Karada semtinde ağırlıklı olarak Şii nüfusun yaşadığı belirtiliyor. Saldırıyı IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Bu saldırıdan kısa bir süre sonra da ikinci bir bombanın hükümet binalarına yakın olan bir bölgede patladığı haberi geldi. İkinci patlamada da en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi. İkinci saldırıyı üstlenen olmadığı bildirildi.

IŞİD'in Şiilerin yaşadığı Karada semtinde geçen yıl düzenlenen saldırıda 324 kişi hayatını kaybetmişti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte radikallerin saldırılarını artırmasından endişe ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/AG/HS