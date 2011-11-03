-Bağdat'ta bombalı saldırılar: 4 ölü BAĞDAT (A.A) - 03.11.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak polisinden yapılan açıklamada, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Karrada mahallesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine kalabalığın toplandığı sırada ikinci bir patlama meydana geldiği kaydedildi. İkinci patlamada da 2 polis öldü, 7 kişi yaralandı. Bu sabah, Irak'ın Bakuba kentinde düzenlenen saldırılarda 6 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.