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Dünya

Bağdat'ta bombalı saldırılar: 4 ölü BAĞDAT (A.A)

03 Kasım 2011 22:03

-Bağdat'ta bombalı saldırılar: 4 ölü BAĞDAT (A.A) - 03.11.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak polisinden yapılan açıklamada, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Karrada mahallesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine kalabalığın toplandığı sırada ikinci bir patlama meydana geldiği kaydedildi. İkinci patlamada da 2 polis öldü, 7 kişi yaralandı. Bu sabah, Irak'ın Bakuba kentinde düzenlenen saldırılarda 6 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

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