Bağdat'ta bombalı saldırılar: 22 ölü, 84 yaralı

Irak güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, başkent Bağdat'ta bugün gerçekleşen 4 bombalı saldırıda 22 kişi öldü, 84 kişi yaralandı.

Bağdat'ın kuzeyindeki Kazimiyye bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bağdat'ın doğusundaki El-Belediyyat bölgesinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen ve El-Ahad televizyon kanalını hedef alan saldırıda da ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bağdat'ın güneybatısında bomba yüklü araçla düzenlenen bir diğer saldırıda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaydedilirken, Bağdat'ın merkezindeki Bab el-Muazzam bölgesinde ise bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bağdat'ın güneybatısındaki Hay el- Amil bölgesinde yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 7 kişi yaralandı.