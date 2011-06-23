-BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRILAR: 21 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 23.06.2011 - Bağdat'ta bir pazarda düzenlenen bombalı saldırılarda 21 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, başkentin güneyindeki bir pazar yerinde bu akşam meydana gelen üç ayrı patlamada 21 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını, bombalardan birinin bir Şii camisini hedef aldığını belirtti. Öte yandan, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir diğer saldırıda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda görevli bir Amerikalı müteahhidin öldüğü bildirildi.