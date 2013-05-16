Bağdat'ta bombalı saldırılar: 20 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bomba yüklü 8 araçla düzenlenen saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bağdat'ın Kazimiye, Meştel, Sadr, Cedide, Maalif, Sadiriye, Zafaraniye semtleri ve Filistin Caddesi'nde yerel saatle 19.30-20.00 arasında şiddetli patlamalar yaşandı.

Şehrin doğusundaki Meştel semtinde bir otoparkın yakınında park halindeki aracın patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Bağdat polisinden bir yetkili, Kazımiye semtinde bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırılar sonucu, 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, Cedide ve Zafaraniye semtlerinde park halindeki bomba yüklü araçların patlatılması sonucu 4 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sadr semtinde de bir petrol istasyonunun yakınında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat ve Kerkük kentlerinde meydana gelen 3 ayrı patlamada ise 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.