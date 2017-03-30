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BBC Türkçe

Bağdat'ta bombalı saldırı: En az 15 ölü

Irak'ın başkentinde bir polis kontrol noktasına bomba yüklü petrol tankeriyle saldırı düzenlendi. 40'tan fazla kişi de yaralandı.

30 Mart 2017 04:50

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir polis kontrol noktasına bomba yüklü bir petrol tankeriyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla da yaralı var.

Bağdat'ın güney bölgesinde düzenlenen saldırıyı üstlenen olmadı.

Kentte son aylarda IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) benzer saldırılar düzenlemişti.

IŞİD saldırılarını özellikle Irak ordusunun Musul'u IŞİD'den geri almak için Ekim ayında başlattığı operasyonun ardından artırdı.

Öte yandan Irak ordusu, Musul'un eski kent bölümüne girmekte olduklarını ve IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 'halifeliği ilanı' açıklamasını yaptığı camiye yaklaştıklarını açıkladı.

Irak ordusuna ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de destek veriyor.

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