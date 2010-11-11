-BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI BAĞDAT (AA) - 10.11.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hristiyanlar'ın evlerini hedef alan bombalı saldırılarda 6 kişinin öldüğü ve 33 kişinin de yaralandığı bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün başkentin Dora, Sanayi Caddesi, Ğadir, Bağdat El Cedide, Kerrade, Amiriye, Kamp Sara ve Mansur semtlerinde bulunan ve Hristiyanlara ait olduğu belirtilen 11 eve saldırı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda 2 havan topu mermisi ve 10 bomba kullanıldığı, saldırılar sonucu 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Bağdat'ta son günlerde Hristiyanlara yönelik saldırıların arttığı gözlenirken, Hristiyanlar da, ''hükümetin ya kendilerini korumakta aciz kaldığı, veya saldırıları ciddiye almadığı'' düşüncesini dile getiriyor. Irak'ta Hristiyanlara yönelik en kanlı saldırı, 31 Ekim 2010 tarihinde El Kaide üyesi oldukları düşünülen silahlı bir grubun, Bağdat'ın Kerrade semtinde bulunan Seyidit El Necat kilisesine düzenlediği saldırı oldu. Saldırıyı yapan silahlı grup, kilisede ayine katılan yaklaşık 50 kişiyi bir süre rehin tutmuş, daha sonra öldürmüştü. -BM GÜVENLİK KONSEYİ SALDIRILARI ''ŞİDDETLE'' KINADI Güvenlik Konseyi'nin Irak konulu toplantısının ardından Konseyin dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Grant, Konsey tarafından kabul edilen bir basın açıklamasını okudu. Açıklamada, Irak'ta son günlerde Hristiyan ve Müslümanlar'ın ibadet yerlerine ve evlerine yapılan saldırılarda pekçok insanın hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı belirtilerek, Konsey'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği, Irak halkına ve hükümetine olan desteğini teyit ettiği bildirildi. Konsey'in 19 Ekimde BM Irak Özel Temsilcisi Ad Melkert'in konvoyuna yapılan saldırıyı da kınadığının ifade edildiği açıklamada, olayda hayatını kaybeden Iraklı güvenlik görevlisinin ailesine de başsağlığı dileğine yer verildi. Terör saldırılarını düzenleyenlerin ve saldırılara mali destek verenlerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, tüm BM ülkelerinin de Iraklı yetkililerle aktif şekilde işbirliğinde bulunmalarını istendi. Konsey açıklamasında, Irak'taki terör saldırılarının ülkeyi barış, demokrasi ve yeniden yapılanma yolundan döndüremeyeceği bildirildi. Konsey'in Irak'taki Hristiyan grupların korunması konusunda herhangi bir önlem alınması üzerinde durup durmadığının sorulması üzerine ise Grant, Konsey'in bazı üyelerinin, El Kaide'nin Irak'taki Hristiyan grupları hedef almasıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini, bu kapsamda özel temsilci Ad Melkert'ten Konsey'e şiddete maruz kalıp ülkeden ayrılmak zorunda kalan azınlık gruplarının sayılarıyla ilgili bilgi toplamasını istediklerini söyledi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud da yaptığı açıklamada, Irak'ta terörist El Kaide'nin hedef aldığı Hristiyan toplumunun korunması gerektiğini vurguladı.