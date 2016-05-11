IŞİD, Bağdat'ta bombalı saldırı düzenledi; 82 ölü, 87 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde meydana gelen saldırıda 82 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı bildirildi.

Milliyet'in Irak güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bağdat'ta çoğunluğu Şiilerden oluşan Sadr bölgesindeki Uraybe halk çarşısında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 82 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçleri, saldırının meydana geldiği bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki el-Kadisiyye ve el-Kindi hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sürekli bombalı saldırılara sahne oluyor. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Sadece Nisan'da 741 kişi öldü

IŞİD'i destekleyen Amaq haber ajansı intihar bombacısının Şii milis savaşçılarını hedef aldığını yazdı.

IŞİD Şubat ayında da Bağdat'ta intihar saldırıları düzenleyerek 70 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Irak ordusu IŞİD'e karşı Bağdat'ın kuzey ve batısında kazanımlar elde etti. Ancak IŞİD ülkenin birçok yerinde bombalı saldırı eylemlerini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler, sadece Nisan ayında şiddet olayları nedeniyle en az 741 Iraklının öldüğünü belirtiyor. BM'nin Irak temsilciliği ölen sivil sayısını ise 410 olarak veriyor.