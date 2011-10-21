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Dünya

Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü BAĞDAT (A.A)

21 Ekim 2011 01:38

-Bağdat'ta bombalı saldırı: 4 ölü BAĞDAT (A.A) - 20.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yola yerleştirilen bombalarla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Bağdat polisinden bir yetkili, yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğu tarafında kalan şii semti Sadr'da El Habibiye bölgesinde bir toplu konutun yakınında yola yerleştirilen 3 bombanın eş zamanlı patladığını, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.   Yetkili, saldırıda yaralananlardan bazılarının durumun ağır olduğunu söyledi. Bu arada, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve sünni çoğunluğa sahip olan Azamiye semtinde bugün susturucu takılmış silahlarla düzenlenen saldırıda, Irak ordusunda görevli bir albay öldürüldü.

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