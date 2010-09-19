Bağdat'ta bombalı saldırı: 21 ölü

T24- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.



Polis ve İçişleri Bakanlığı kaynakları, saldırının bomba yüklü 2 araçla yapıldığını açıkladı.



Saldırılardan birinin Milli Güvenlik Bakanlığı'nın bir binası, diğerinin de popüler bir lokantanın yakınında olduğu belirtildi.



Polis kaynakları, bakanlık binası yakınındaki saldırının, kentin kuzeybatısında yer alan Kadhimiye bölgesindeki Aden meydanında bomba yüklü araçla düzenlendiğini, saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 34 kişinin yaralandığını söyledi.



Lüks lokantaya bomba

Batıdaki Mansur bölgesindeki Zarzur kebap salonu yakınındaki saldırıda da 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.



