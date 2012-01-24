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Dünya

Bağdat'ta bombalı saldırı: 14 ölü BAĞDAT (A.A)

24 Ocak 2012 13:17

-Bağdat'ta bombalı saldırı: 14 ölü BAĞDAT (A.A) - 24.01.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e yükseldiği, en az 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.  İlk bombanın Sadr semtinde bir grup işçinin yakınında patladığını belirten yetkililer, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını söyledi.  Bu saldırıdan birkaç dakika sonra bir fırın yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.   Yetkililer, kentin kuzeyindeki bir lise yakınlarında düzenlenen üçüncü bombalı saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve çoğu lise öğrencisi 16 kişinin yaralandığını kaydetti.  Hürriyet mahallesinde düzenlenen dördüncü saldırı ise, bir kişinin ölmesine, 13 kişinin de yaralanmasına neden oldu.     Irak'ta yılbaşından bu yana yaklaşık 170 kişinin şiddet olaylarında yaşamını yitirdiği bildirildi.    

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