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Dünya

Bağdat’ta bombalı saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii türbesi yanında düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

08 Nisan 2009 03:00

Irak'ın başkenti Bağdat'taki en önemli Şii türbesi yanında düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Kimlikleri gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan polis yetkilileri, saldırının, Bağdat'ın kuzeyindeki Kazımiye semtindeki İmam Musa El Kazım türbesi yanına naylon poşete konulmuş patlayıcılarla düzenlendiğini belirtti.

Bağdat'ta Şiilerin yaşadığı bölgelerde bu hafta içinde bir dizi bombalı saldırı düzenlendiğine işaret eden Irak İçişleri Bakanlığı yetkilileri, halkı benzeri bombalı saldırılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

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