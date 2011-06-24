-BAĞDAT'TA BOMBALI GECE: 40 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 24.06.2011 - Bağdat'ın Şii semtlerinde dün akşam düzenlenen 5 bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 40'a, yaralıların sayısı ise 85'e çıktı. Yetkililer, Bağdat'ın güney batısındaki Şiilere ait bir cami, bir alışveriş merkezinin yakını ve içini hedef alan kısa zaman aralıklarıyla düzenlenen 3 bombalı saldırıda 34 kişinin öldüğünü, 82 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililerce açıklanan rakamlar, Bağdad'ın Yarmuk semti hastanesinden bir yetkili tarafından teyit edildi. Iraklı yetkililerce dün saldırının hemen ardından yapılan açıklamada, 21 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Bu saldırılardan yaklaşık bir saat sonra, yine Bağdat'ın güneybatısındaki başka bir semtte, parketmiş bir araca yerleştirilmiş bombayla dördüncü saldırı düzenlendi. Yetkililer, polis devriyesini hedef alan dördüncü saldırıda 1'i polis 5 kişinin öldüğünü belirtti. Öte yandan, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, başkent Bağdat'ta dün düzenlenen saldırıda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda çalışan, Irak'ta eğitimi iyileştirmekle görevli sivil bir Amerikan vatandaşının öldüğünü, 1'i Amerikan vatandaşı, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, Iraklı bir polis yetkilisi, saldırının, Amerikalı sözleşmeli görevlilerin Bağdat'ın doğusundaki Mustansiriyah Üniversitesine ait bir uydu şubeyi ziyaret ederken yol kenarına yerleştirilmiş bombayla yapıldığını belirtti. Bağdat'ta bu yıl içinde düzenlenen en kanlı ikinci terör eylemi olan saldırıların sorumluluğunu henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.