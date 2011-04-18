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Dünya

BAĞDAT'TA BOMBALI ARAÇLARLA SALDIRI BAĞDAT (A.A)

18 Nisan 2011 12:52

-BAĞDAT'TA BOMBALI ARAÇLARLA SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 18.04.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin girişinde iki bombalı araçla düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü. Iraklı yetkililer, Yeşil Bölge'nin batı girişindeki bir güvenlik kontrolü noktasının yakınında bu sabah düzenlenen saldırıda 23 kişinin de yaralandığını belirtti. Çevredeki pek çok aracın alev aldığı saldırıda ölenlerden 5'iyle yaralılardan 13'ünün asker olduğu kaydedildi. Yoğun güvenlikli Yeşil Bölge'de büyükelçilikler ve hükümet binaları bulunuyor.

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