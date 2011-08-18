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Dünya

Bağdat'ta askerlerin baskınında 9 kişi öldü BAĞDAT (A.A)

18 Ağustos 2011 17:16

-Bağdat'ta askerlerin baskınında 9 kişi öldü BAĞDAT (A.A) - 18.08.2011 - Irak'ta bir askeri birliğin başkent Bağdat'ta düzenlediği baskında 9 kişinin öldüğü bildirildi. Irak ordusuna bağlı Bağdat Operasyonlar Müdürlüğü bünyesindeki 54. Tümene bağlı birliğin Bağdat'ın batısında yer alan Yermuk semtinde bir eve bu sabah baskın düzenlediği belirtildi. Baskın sırasında çıkan çatışmada 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi öldü. Bağdat Operasyonlar Müdürlüğünden bir kaynak, yaptığı açıklamada, aldıkları bir istihbarat sonucunda Yermuk semtinde silahlı bir grubun kaldığı eve bu sabah baskın düzenlendiğini söyledi. Silahlı grup ile güvenlik güçleri arasında bir saat süren şiddetli çatışmada silahlı gruptan 4 kişinin öldürüldüğünü ve 1 kişinin sağ ele geçirildiğini belirten kaynak, güvenlik güçlerinden de biri subay olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Baskında çok direnen silahlı grubun ancak roketatarlar kullanılarak kontrol altına alınabildiği, evde yapılan aramada çeşitli çaplarda silahların yanı sıra 4 kilo C4 tipi  patlayıcı ve patlatılmaya hazır yeleklerin bulunduğu belirtildi.

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