Arap Birliği zirvesi başlarken Bağdat'ta iki patlama oldu!

Onlarca yıldır ilk kez yeniden bir zirveye ev sahipliği yapacak olan Bağdat'da bugün toplantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak zirvenin açılışı sırasında Bağdat'ın merkezinde çeşitli patlamalar oldu.

Görgü tanıklarına göre, patlamalardan ikisi İran Büyükelçiliği yakınında meydana geldi. Ayrıca kentin en güvenlikli bölgesi kabul edilen Yeşil Bölge yakınlarında bir patlama olduğu haberleri de alındı. Patlamalarla ilgili haberler henüz doğrulanmadı.

Olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılan, önceden gazetecilere bile yeri söylenmeyen ve sonunda eski Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen zirveye Arap Birliği'nin 22 üyesinden sadece 8'inin liderleri geldi.

Bu liderler arasında Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgalinden bu yana ilk kez Irak topraklarına giren Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah da var. Suriye yönetimi, BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın hazırladığı, çatışmaları durdurmaya yönelik 6 maddelik planı kabul ettiğini söylemişti. Ancak, her iki tarafında onayını gerektiren plana muhalifler henüz onay vermiş değil ve çatışmalar sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Esad yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediği" kaydedildi ve bu konudaki baskının çok yönlü olarak sürdürülmesi gereği dile getirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, kaybedilecek zaman olmadığını vurgulayarak Suriye'ye "verdiği sözleri derhal hayata geçirmesi" çağrısında bulundu.

Ban Ki-mun, Bağdat zirvesi sırasında, özel temsilci Kofi Annan'ın öncülük ettiği barış planının uygulamaya konulabilmesi için, Birleşmiş Milletler ile Arap Birliği arasında nasıl işbirliği yapılabileceğini görüşecek.

Bağdat'da görüşülecek olan 6 maddelik plan, BM gözetiminde ateşkes sağlanmasını, ordunun kentlerden çekilmesini ve insani yardımın engellenmemesini öngörüyor.

Bağdat'daki BBC muhabiri Wyra Davies, toplantıda büyük bir ilerleme sağlanmasının beklenmediğini ama bir kaç saat sürmesi beklenen zirvenin olaysız sona ermesinin bile, Irak yönetimi açısından büyük bir başarı olarak yansıtılacağını söylüyor. (BBC Türkçe)