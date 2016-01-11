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Dünya

Bağdat'ta Şii mahallerine düzenlenen saldırlarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Üç farklı nokta düzenenlene saldırlardan ikisini IŞİD üstlendi

11 Ocak 2016 21:29

Bağdat'ın Şii mahallelerinden Cedide'de bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü. Nehrevan'da 7 , Mikdadiye semtindeki bombalı saldırılarda ise 26 kişi hayatını kaybetti. IŞİD, saldırılardan ikisini üstlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'nin 1 km uzağındaki Cedide semtinde bir alışveriş merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırganlar bombalı aracı patlattıktan sonra yakınlardaki Cehver adlı alışveriş merkezine girip en az 50 kişiyi de rehin aldı.

Saldırıda 19 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. AP'nin haberine göre ölenler arasında en az 3 polis var. Polis yetkilileri AVM'de kontrolün sağlandığını ve tüm rehinelerin kurtarıldığını açıkladı. IŞİD, kendisine yakın sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş merkezine yapılan saldırıyı üstlendi.

Bağdat'ın doğusundaki Nehrevan'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü. Aynı saatlerde Bağdat'a 80 km uzaklıktaki Diyala vilayetinde El Mikdadiye'de de iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

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