Bağdat'ta ABD karşıtı gösteriler

T24-



Amerikan karşıtı Şii din adamı Mukteda Sadr’ın her yıl Bağdat’ın düşüşünün yıldönümünde düzenlediği yürüyüş çerçevesinde toplanan göstericiler, "Irak Iraklılarındır", "İşgalcilere yer yok" sloganları attı.



Sadr’ın yardımcısı Seyid Hazım El Araci, Sadr adına yaptığı konuşmada, "Eğer birlik olursanız, işgalcileri yener ve onları kutsal toprağımızdan atabilirsiniz. Eğer bölünürseniz, işgalci ve yandaşları topraklarımızda kalır" dedi.



Bağdat, ABD öncülüğünde 20 Mart 2003’te Irak savaşının başlamasından sonra 9 Nisanda düşmüş, devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in heykelinin yıkılması bu dönemin sembolü olmuştu.