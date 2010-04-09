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Dünya

Bağdat'ta ABD karşıtı gösteriler

Bağdat'ın düşüş yıldönümünde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Irak’ın Necef kentinde binlerce kişi, ABD karşıtı gösteri yaptı.


Amerikan karşıtı Şii din adamı Mukteda Sadr’ın her yıl Bağdat’ın düşüşünün yıldönümünde düzenlediği yürüyüş çerçevesinde toplanan göstericiler, "Irak Iraklılarındır", "İşgalcilere yer yok" sloganları attı.


Sadr’ın yardımcısı Seyid Hazım El Araci, Sadr adına yaptığı konuşmada, "Eğer birlik olursanız, işgalcileri yener ve onları kutsal toprağımızdan atabilirsiniz. Eğer bölünürseniz, işgalci ve yandaşları topraklarımızda kalır" dedi.


Bağdat, ABD öncülüğünde 20 Mart 2003’te Irak savaşının başlamasından sonra 9 Nisanda düşmüş, devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in heykelinin yıkılması bu dönemin sembolü olmuştu.

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