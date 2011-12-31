-Bağdat'ta "tahliye günü" kutlamaları BAĞDAT (A.A) - 31.12.2011 - Iraklılar, ABD güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesini Bağdat ve birçok şehirde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Irak halkı, ABD ile Irak arasında imzalanan anlaşmada Amerikan askerlerinin ülkeden son çekilme tarihi olan 30 Aralık 2011'e "tahliye günü" adını vererek ülke genelinde kutlama etkinlikleri düzenledi. Bağdat'tın en sıcak ve Amerikan işgaline başından beri en fazla direnen Sünni çoğunluğa sahip olan Azamiye semtinde Amerikan askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi nedeniyle kutlama yapıldı. Irak Alimleri Konseyi'nin düzenlediği etkinliğe Bağdat'ın birçok semtinden binlerce insan katıldı. Etkinlikte, Irak'ın bütünlüğünün korunması ve ülkenin imarı için çağrı yapıldı. Konuşmacılar, ülkenin ıslahının ancak ulusal birlik ve barışçı bir yaşamla sağlanabileceğine dikkati çekti. Irak Alimleri Konsey Başkan Yardımcısı Dr. Munir El Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahliye günü olarak adlandırdığımız bu günde Amerikan güçlerinin Irak'ı tamamen terk etmesi sebebiyle bu kutlamaları yaptık. Bağdat'ın birçok yerinden gelen insanlar, Kazımiye (Şii semt) semtinden heyetler sevincimize ortak oldu. Bütün acılara ve yaralara rağmen biz toplandık. Ülkeyi yıkan ve yüzbinlerce insanımızın ölümüne sebep olan işgalden kurtulmanın sevincini dile getirdik. Önümüzdeki günlerde halk arasında yakınlaşma ve bütünleşmenin sağlanmasını temenni ederiz" dedi. Bu arada, etkinlikte üzerinde "Irak aşiretleri, işgalcinin varlığını sarstı", "İşgalcilerin tahliyesi baharın başlangıcıdır", "Amerikan güçlerinin tahliyesi, Irak halkının birlik günüdür" ifadelerinin bulunduğu döviz ve pankartlar taşındı. Halkın "Tahliye" ve Irak hükümetinin "Vefa" olarak adlandırdığı gün dolayısıyla Bağdat ve ülkenin diğer şehirlerinde yapılan kutlama etkinliklerinin bugün de süreceği belirtildi.