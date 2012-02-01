-Bağdat'ta 3 intihar eylemcisi hedefe ulaşmadan öldü BAĞDAT (A.A) - 01.02.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta intihar eylemi düzenlemeye kalkışan 3 intihar eylemcisinin, üzerlerindeki patlayıcıların erken patlaması sonucu öldüğü bildirildi. Irak polisinden bir yetkili, patlayıcı yelek giymiş bir intihar eylemcisinin, bu akşam Bağdat'ın batısındaki Harisiye mahallesinde bir kontrol noktasına varmadan üzerindeki patlayıcıların patladığını ve patlamanın etkisiyle bindiği bomba yüklü arabanın da infilak ettiğini belirtti. Yetkili, patlayıcı yelek giymiş intihar eylemcisiyle birlikte arabada bulunan diğer 2 kişinin de öldüğünü ve yoldan geçen bir kadının ağır yaralandığını söyledi. Olay yerini kordon altına alan güvenlik güçlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı kaydedildi. Bu arada, eski Başbakan Iyad Allavi başkanlığındaki El Irakiye bloku üyesi milletvekili Kays El Şezer'e suikast girişiminde bulunuldu. Bağdat'ın güney doğusundaki Rustumiye bölgesinde El Şezer'in konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda milletvekili yara almadan kurtulurken konvoyda bulunan 2 koruması yaralandı.