T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat'ta 2 bombalı saldırı; en az 78 ölü, 160 yaralı!

Güvenlik kaynakları, IŞİD'in üstlendiği iddia edilen ilk saldırıda bomba yüklü aracın Şiileri hedef aldığını bildirdi

03 Temmuz 2016 12:44

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 78 kişi öldü, 160 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde, ramazan ayı sebebiyle ailelerin ve gençlerin doldurduğu iki kalabalık pazar yerinde meydana geldi. Polis ve hastane kaynaklarına göre, bombalı araçla düzenlenen ilk saldırı Karada bölgesinde, ikinci patlama ise kentin doğusunda meydana geldi.

Güvenlik kaynakları, IŞİD'in üstlendiği iddia edilen ilk saldırıda bomba yüklü aracın Şiileri hedef aldığını bildirdi. İkinci patlamayı ise henüz üstlenen olmadı. Bağdat'taki bu son saldırıların, Irak ordusunun Felluce'deki DAEŞ operasyonunu tamamlamasından yaklaşık bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti. Irak ordusu, Felluce'nin IŞİD’den "tamamen arındırıldığını" duyurmuştu. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul ise halen IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

 

ETİKETLER

ırakbağdatışidbombalı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24