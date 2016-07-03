Bağdat'ta 2 bombalı saldırı; en az 78 ölü, 160 yaralı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 78 kişi öldü, 160 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde, ramazan ayı sebebiyle ailelerin ve gençlerin doldurduğu iki kalabalık pazar yerinde meydana geldi. Polis ve hastane kaynaklarına göre, bombalı araçla düzenlenen ilk saldırı Karada bölgesinde, ikinci patlama ise kentin doğusunda meydana geldi.

Güvenlik kaynakları, IŞİD'in üstlendiği iddia edilen ilk saldırıda bomba yüklü aracın Şiileri hedef aldığını bildirdi. İkinci patlamayı ise henüz üstlenen olmadı. Bağdat'taki bu son saldırıların, Irak ordusunun Felluce'deki DAEŞ operasyonunu tamamlamasından yaklaşık bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti. Irak ordusu, Felluce'nin IŞİD’den "tamamen arındırıldığını" duyurmuştu. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul ise halen IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.