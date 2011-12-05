-Bağdat'ta 10 kişi öldü BAĞDAT (A.A) - 05.12.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Aşure Günü'nü anma etkinliklerine katılanları hedef alan saldırılarda 10 kişi öldü. Güvenlik yetkilileri ve hastane kaynakları, Bağdat'ın kuzeyindeki Ur Mahallesi'nde etkinliklere katılanları taşıyan aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen iki bombanın infilak etmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını belirtti. Bağdat'ın doğusundaki Maşal Mahallesi'nde de bir bombanın infilak ettiği, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Bağdat'ın 95 kilometre güneyindeki Hille kentinin merkezinde ve kuzeyinde bugün, Aşure Günü'nü anma etkinliklerine katılanları hedef alan, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda da 18 kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmıştı.