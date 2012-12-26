Bağdat'ın senaryolarında bağımsız Kürt devleti de mi var?

Radikal yazarı Cengiz Çandar, “ömrünü Ortadoğu’da geçirmiş” İngiliz gazeteci David Hirst’ün Daily Star’daki makalesini aktardı. Yazıda, “Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin ağzı” olarak tarif edilen Al- Sabah Genel Yayın Yönetmeni Abdülcabbar Şabbut’un “Irak’ın Arapları ile Kürtleri arasında ‘ezeli sorun’un bir ‘Kürt devleti’nin kurulmasıyla çözümünün zamanının geldiğini” savunduğu belirtildi.

Radikal yazarı Cengiz Çandar, “Ya Bağdat ‘bağımsız Kürt devleti’ derse?” başlıklı yazısında “Bizim kuşağın bölge haberciliği ve yorumlarda Le Monde Ortadoğu muhabiri Eric Rouleau ile beraber bölge konusunda en bilgili gazeteci olarak örnek aldığı ikinci isim” sözleriyle tarif ettiği David Hirst’ün Lübnan gazetesi Daily Star’daki yazısından bazı bölümleri alıntıladı. Çandar’ın Hirst’ün yazısından yaptığı alıntılardan bazı bölümler şöyle:

“Geçen hafta Bağdat gazetesi Al- Sabah’ta genel yayın yönetmeni Abdülcabbar Şabbut’un Irak’ın Arapları ile Kürtleri arasında ‘ezeli sorun’un bir ‘Kürt devleti’nin kurulmasıyla çözümünün zamanının geldiğini savunan yazısını okuduğum vakit şaşırdım. Herhangi bir Arap çevresinde bu kadar açıklıkla böylesine sapkın bir düşüncenin dile getirildiğini hiç duymamıştım. Kaldı ki, bu, herhangi bir Arap çevresi de değildi. Sabah, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin ağzıdır. Şabbut, ‘Arap- Kürt işbirliğini barışçı yoldan sona erdirme’yi öneriyordu. Önerisini B Planı olarak sunuyordu. A Planı şu an yürürlükte olan durum; yani Irak’ın merkezi hükümeti ile Kürt bölgesel hükümeti arasında ‘yeni Irak’ çerçevesi içindeki sürekli ‘diyalog’ hali...

Ama diyor Şabbut, A planı hiçbir yere gitmiyor. Irak ordusu ile Kürt peşmergelerinin Kürdistan ve Irak’ın geri kalan sınırları içinde karşı karşıya konuşlandıklarını ve bu gerginliğin her an bir savaşın patlak vermesine yol açacağını gözlüyor.

Ve, bu gözlemde bulunan sadece Şabbut değil. Maliki’nin kendisi. Maliki, eğer savaş patlak verirse, bunun, Saddam döneminde olduğu gibi Kürt isyancılarla Bağdat arasında değil, ‘Araplar ile Kürtler arasında bir etnik savaş olacağı’ uyarısında bulundu.

İster A Planı, ister B planı, savaş ya da diplomasi yolu olsun, son tehlikeli saflaşma bir şeyi açığa çıkarttı: ‘Kürt sorunu’ uzun tarihinde yeni bir aiamaya ulaşmıştır ki, o Arap Baharı adı verilen bölge çapındaki muazzam değişimle iç içe geçerek, onun bir parçası olmuştur.”

Çandar, yazısında, Hirst’ün, “Irak’taki Kürtlerin kendilerine ‘eşit ortaklar’ olarak davranıldığı takdirde ‘yeni Irak’ içinde kalmaya razı olacaklarını ancak bunun gerçekleşmediğini gördüklerini” ifadelerini de yansıttıktan sonra alıntısına şöyle devam ediyor:

“Öyle görünüyor ki, (Mesut Barzani) bağımsızlık adımını atmadan önce yeni oyun kuran gelişmelerde bir başka gelişmeyi bekliyor: Suriye’nin parçalanması.”

Makalede, “Türkiye’in Irak’ta bir ‘bağımsız Kürt devleti’ni kabulüne yanaşabileceği iması” olduğunu da belirten Çandar, “Maliki, Kürtlerle, Çekler ve Slovaklar örneğinde olduğu gibi ‘medeni bir boşanma düşünüyorsa bu, gerçekten ‘fantastik bir tarihi adım olur” dedi ve “ihtilaflı topraklar” Kerkük ve Musul’un taraflar için önemini hatırlatarak “çatışma” ihtimalinin altını çizdi.