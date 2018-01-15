T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bağdat'ın merkezinde çifte intihar saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen çifte intihar saldırısında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

15 Ocak 2018 12:56

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah art arda iki intihar saldırısının düzenlendiği bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın Irak Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre çifte saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybetti, 80 kadar kişi de yaralandı.

Saldırının kentin merkezindeki El Tayyaran Meydanı'nda meydana geldiği belirtildi. Meydanda yakın mesafelerdeki iki intihar komandosunun kendini patlattığı kaydedildi.

Irak medyasına yansıyan bilgilere göre yaralıların bazılarının durumu ağır.

Ayrıntılar geliyor...

dpa/HS/MK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakBağdatIrak Sağlık Bakanlığı Tayyaran MeydanıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24