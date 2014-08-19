Bağdat'ın hedefi Musul, Türk rehineler ne olacak?

IŞİD’in kontrolündeki Musul Barajı’nın ABD Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle Peşmerge ve Irak güçleri tarafından önceki gün geri alınmasından sonra Bağdat yeni hedefin Musul kenti olduğunu ilan etti. Operasyonun yeni hedefi olan Musul yakınlarında olduğu tahmin edilen 49 Türk rehinenin durumuyla ilgili konuşan Eski Bağdat Büyükelçisi ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik ise “Allah göstermesin son dakikada bir şey patlatmaları gibi şeylerden endişe ediliyor. Eğer hükümet şu anda bir şey yapamıyorsa bu tehdit değerlendirmesi üzerine düşünüyordur sanırım. Bu tür hataları baştan yapmayacak hale gelmemiz lazım” dedi.

Irak’ta ülkenin en büyük hidroelektrik santralı olan Musul Barajı’nın Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından ele geçirilmesinden sonra Bağdat’ın yeni hedefi Musul. Önceki gün ABD hava saldırılarının da yardımıyla terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları barajdan çekilmişti. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Irak anti-terör birimi sözcüsü Sabah Nuri, “Gizliliği muhafaza ederek hızlı taarruz başlatma taktiği başarısını kanıtladı. Bir sonraki durak Musul olacak” dedi.

Nuri, Irak ordusunun kenti geri almak için yeni bir taarruz planladığını ifade etti. Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul şehri 10 Haziran’da, kentin 50 km kuzeyindeki baraj ise 7 Ağustos’ta IŞİD’in eline geçmişti. Peşmerge güçlerinin de Ezidilerin yaşadığı ve IŞİD’in elinde olan Sincar (Şengal) kasabasını geri almayı önlerine hedef koyduğu belirtiliyor. Ezidilerin yaşadığı Sincar kasabası 3 Ağustos’ta örgütün denetimine geçmişti. Musul Barajı’nın geri alınması Bağdat’taki merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerilimi azalttı. Reuters’a demeç veren Irak eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Kürt yetkililerin yeni hükümet görüşmelerinde yer alacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise İngiltere’nin Irak’taki görevinin aylar sürebileceğini söyledi.

Murat Özçelik: Allah göstermesin

Eski Bağdat Büyükelçisi ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik, dün Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel’e verdiği söyleşide, Musul yakınlarında olduğu tahmin edilen 49 Türk rehineyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

IŞİD’in rehineleri müzakereyle vereceğini sanmadığını belirten Özçelik, “Benim Kamu Güvenliği Müsteşarlığım sırasında da başlatılmasını uygun gördüğüm şekilde MİT’in zaman içinde o kapasiteye ulaştığını tahmin ediyorum. Ama tabii en büyük korku öyle bir operasyon başarıya ulaşıncaya kadar o insanların öldürülüp öldürülmeyeceği. Başlangıçta belki daha kolay olabilirdi bunlar. Ama geldiğimiz noktadan itibaren giderek daha zorlaştı. Allah göstermesin son dakikada bir şey patlatmaları gibi şeylerden endişe ediliyor. Eğer hükümet şu anda bir şey yapamıyorsa bu tehdit değerlendirmesi üzerine düşünüyordur sanırım. Bu tür hataları baştan yapmayacak hale gelmemiz lazım” demişti.