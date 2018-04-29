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BBC Türkçe

Bağdat'ın güneyinde intihar saldırısı: En az 20 ölü

Fransız AFP haber ajansı, Bağdat'ın güneyindeki Musayyib kentinde düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kerbela kendindeki intihar saldırısında ise 4 kişi yaralandı. İki saldırıyı da IŞİD üstlendi.

29 Nisan 2018 20:30

Fransız AFP haber ajansı, Bağdat'ın güneyindeki Musayyib kentinde düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırının kent pazarını hedef alan saldırının bir intihar saldırısı olduğunu doğruladı.

Saldırıda 34 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Musayyib'i hedef alan saldırıdan birkaç saat önce, kentin birkaç kilometre güney batısında yer alan Şii'lerin kutsal kentlerinde Kerbela'da bir saldırı girişimi daha yaşandığı bildirildi.

Kerbela kent otogarı girişinde yine gerçekleşen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

IŞİD yayın organları aracılığıyla iki saldırıyı da üstlendiğini açıkladı.

Irak'ta geçtiğimiz Ramazan ayında meydana gelen saldırı en kanlı saldırı olarak kayda geçmiş olayda 320'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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