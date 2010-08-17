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Dünya

BAĞDAT'DA ÖLÜ SAYISI 51'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A)

17 Ağustos 2010 13:40

-BAĞDAT'DA ÖLÜ SAYISI 51'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 17.08.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 51'e yükseldiği bildirildi. Polis yetkilileri, saldırının, askerlik şubesi olarak hizmet veren eski Savunma Bakanlığı binasının önünde, askere alınmak üzere kayıt olmaya gelenlerin küçük gruplar halinde toplandığı sırada düzenlendiğini söyledi.  Hastane yetkilileri saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 119 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda ölenler arasında en az 3 askerin bulunduğu da belirtildi.

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