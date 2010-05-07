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Dünya

Bağdat'a güvenlik duvarı örülecek

Güvenlik nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ın çevresinin duvarla örülmesi planlanıyor.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak Savunma Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Askeri, Irak'ın başkenti Bağdat'ın çevresine güvenlik nedeniyle duvar örülmesi planlandığını açıkladı.    


El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Irak Savunma Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Askeri, Bağdat'a yönelik silahlı ve bombalı saldırıların önüne geçilmesi için böyle bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.


Daha fazla masum insanın ölmemesi için "ellerinden gelen her şeyi" yaptıklarını ve yapacaklarını ifade eden Askeri, başkentin çevresinde belirli kontrol merkezlerinin olacağını, araçların şehre girişlerinin bu merkezlerden olacağını söyledi.


Askeri, gelecek yıl içinde yapılması planlanan duvarın başkenti terör saldırılarından koruyacağını kaydetti. (Cnntürk)

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