Bağdat'a güvenlik duvarı örülecek

T24-



El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Irak Savunma Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Askeri, Bağdat'a yönelik silahlı ve bombalı saldırıların önüne geçilmesi için böyle bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Daha fazla masum insanın ölmemesi için "ellerinden gelen her şeyi" yaptıklarını ve yapacaklarını ifade eden Askeri, başkentin çevresinde belirli kontrol merkezlerinin olacağını, araçların şehre girişlerinin bu merkezlerden olacağını söyledi.



Askeri, gelecek yıl içinde yapılması planlanan duvarın başkenti terör saldırılarından koruyacağını kaydetti. (Cnntürk)