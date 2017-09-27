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Deutsche Welle

Bağdat yönetiminden Barzani'ye ültimatom

Bağdat, bağımsızlık referandum sonrası Kuzey Irak'taki havalimanlarının kontrolünü devretmesi için IKBY’ye 72 saatlik süre tanıdı. Bu gerçekleşmezse bölgedeki iki havalimanı uçuşa kapatılacak.

27 Eylül 2017 02:00

Bağdat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, bağımsızlık referanumu düzenleyen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uluslararası havalimanlarının kontrolünü Bağdat yönetimine vermesi için 72 saatlik bir ültimatom verdi.

Bağdat'ta Salı günü düzenlediği basın toplantısında İbadi, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası havalimanlarının kontrolünün Irak hükümetine devredilmesi için IKBY’ye 3 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde bu havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatacaklarını söyledi.

İnsani ve diğer acil meselelerde uçuş yasağının geçerli olmayacağını belirten İbadi, bağımsızlık referandumunu "Kürt liderliğin tarihsel ve stratejik bir hatasıydı" şeklinde nitelendirdi.

İbadi, "Irak’ın birlik ve egemenliğini terk etmeyeceğiz çünkü bu bizim ulusal bir görevimiz. Hükümet anayasa uyarınca sahip olduğu yetkileri kullanacaktır" dedi.

IKBY ile görüşmelere açık olduğunu ifade eden İbadi, referandum üzerinden bir müzakere yapmayacaklarını belirtti.

IKBY'nin sınırları içerisinde birisi Erbil, diğeri Süleymaniye'de olmak üzere iki tane uluslararası havalimanı bulunuyor ve buraya Irak Havayolları haricinde Türkiye, Almanya, İran ve Ürdün’den de havayolu firmaları uçuyor.

Barzani’den diyalog çağrısı

İbadi’ye yanıt veren IKBY Başkanı Mesud Barzani de Bağdat yönetimine diyalog çağrısında bulundu.

Barzani salı günü yaptığı açıklamada, “Sorunları çözmenin doğru yolu tehdit veya güç göstermek değildir, müzakerelerdir” dedi.

Barzani aynı zamanda uluslararası topluma da mesaj verdi. Bağdat ile diyalog kurmak istediklerinin garantisini verdiklerini söyleyen IKBY başkanı, referandumun Irak ile Kuzey Irak arasında bir sınır koymak olmadığını ifade etti.

AFP/AP/DÇ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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