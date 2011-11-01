-Bağdat yönetimi teklifi reddetti BAĞDAT (A.A) - 01.11.2011 - Irak'ın, Türkiye ve İran'ın Irak güçlerinin eğitimi konusundaki teklifini reddettiği bildirildi. Fransız haber ajansının bildirdiğine göre, Başbakan Nuri El Maliki'nin makamından üst düzey bir yetkili, "Tahran ve Ankara'nın Irak güçlerinin eğitimi teklifini, durumun hassasiyeti nedeniyle kabul etmediğini" belirtti. Yetkili, silahlı güçlerin eğitimi konusunun komşu ülkelerin dışında kalmasının tercih edildiğini söyledi. ABD, Irak'taki askerlerini yıl sonuna kadar çekmeye karar vermiş fakat askeri eğitmenlerin bu ülkede kalmaya devam ederken dokunulmazlığa sahip olmaları konusunda Bağdat yönetimiyle anlaşmaya varamamıştı.