Bağdat yine kan gölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda en az 147 kişi öldü, en az 721 kişi de yaralandı. Saldırının ardından kent merkezinden geçen Dicle Nehri dumanla kaplandı.









Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki resmi binanın hedef alındığı intihar saldırılarında ölenlerin sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen polis ve sağlık yetkilileri, ölenler arasında adalet bakanlığından 35, vilayet binasından en az 25 kişinin bulunduğunu söyledi.

Irak'ta 2 yıl içinde meydana gelen bu en kanlı saldırıda yaralananların sayısının da en az 721 olduğu belirtildi.

İki patlamada, Dicle Nehri yakınındaki bölgede bulunan binalar sarsıldı ve ortalık kan gölüne döndü.

Polis, ilk saldırıda Adalet Bakanlığı'nın, dakikalar sonra düzenlenen ikinci saldırıda da bir hükümet binasının hedef alındığını belirtti.

Bu arada, Başbakan Nuri El Maliki'nin makamından yapılan açıklamada, "bu bombaların Irak'a kaos tohumları ekmek anlamına geldiği" ifade edildi.

Irak'ta 19 Ağustos'ta Dışişleri ve Maliye bakanlıklarına düzenlenen saldırılardaki "aynı kanlı ellerin" söz konusu oldukları belirtilen açıklamada, "bu kişilerin ülkeyi kaosa sürüklemek, siyasi süreç ile parlamento seçimlerini engellemek istedikleri" ifade edildi.

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani de, ismini vermediği "komşularını" ülkesindeki saldırıları durdurmamakla suçladı.

Talabani, yaptığı açıklamada, "komşu ve uzak ülkelerin, Irak devletine açıkça düşmanlıklarını ilan eden güçleri barındırmaktan ve destek vermekten daima ve derhal sakınmaları gerektiğini" ifade etti.

Bağdat'ta Ağustos ayında 100 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sonra Irak'ın Suriye'yi bu saldırının faillerini barındırmakla suçlaması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.





Obama: "İlerlemeyi durdurmak için"

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 136 kişinin öldüğü iki intihar saldırısının, bu ülkedeki ilerlemeyi durdurmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Obama yaptığı açıklamada, bu saldırıların, Irak'taki ilerlemeyi yavaşlatmak isteyenlerin "nefret ve yıkım dolu gündemlerini" gösterdiğini ifade etti.

Başkan Obama, Irak'ın barış, güvenlik ve adalet elde etmesine yardımcı olacaklarını yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Obama'nın Irak Başbakanı Nuri El Maliki ve Devlet Başkanı Celal Talabani'yi telefonla arayarak, başsağlığı dilediği ve Iraklıların yanında olduklarını söylediği bildirildi.





Türkiye'den yardım teklifi

Türkiye, Irak'ta bugün düzenlenen saldırıyı kınayarak, yaralananlar için yardım teklif etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak halkının demokratikleşme ve istikrarın tesisi yönündeki çabalarını sekteye uğratarak, ülkedeki göreceli güvenlik ortamını bozmayı ve Irak'ı tekrar bir karmaşa atmosferine sürüklemeyi amaçlayan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Türkiye'nin söz konusu saldırıda yaralanan Irak vatandaşlarından bir kısmının ambulans uçakla Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavi altına alınması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunun bildirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde yaralıların tedavisi konusundaki yardım teklifini Irak tarafına ilettiği kaydedildi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bağdat'ta meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler için Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'ye taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan gezisine eşlik eden Davutoğlu, bugün Bağdat'daki saldırıların ardından Zebari'yi telefonla aradı.

Zebari'ye taziyelerini ileten Davutoğlu, "Acil ne yardım gerekiyorsa hemen gönderelim" dedi. Hoşyar Zebari de Davutoğlu'na teşekkür ederek, "İlk arayan yine Türkiye oldu" ifadesini kullandı.





Erdoğan Maliki'yi aradı

Başbakan Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi telefonla arayarak, Irak'taki terör saldırılarından dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Başbakan Erdoğan'ın Maliki'ye şunları söylediği öğrenildi: "Bu sabah Bağdat'ta 130-140 kişinin terör saldırısında öldüğünü öğrendim. Haberi, resmi bir ziyarette bulunduğumu İslamabad'da aldım. Pakistan Başbakanı Gilani ile birlikte terör saldırısını kınadık. Dışişleri Bakanımız, sizin Dışişleri Bakanınızı arayarak yaralıların helikopter ile Türkiye'ye gelmesi için hazır olduğumuzu belirtti. Bunun haricinde bütün taleplerinize karşı hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Terörü kesinlikle lanetliyoruz. Sivil insanların öldürülmesini hiçbir şey meşru göstermez. Çok büyük bir üzüntü içindeyim."

Irak Başbakanı Maliki'nin de Başbakan Erdoğan'a "Duygularınız ve gösterdiğiniz hassasiyet için çok teşekkür ederim. Maalesef terör bize yine çok büyük acılar yaşattı. Tehlikeli durumda 2 yaralımız var, geri kalan yaralıların durumu hafif. Şu anda helikopter ile hasta hakline ihtiyaç bulunmuyor. İhtiyaç olursa biz sizi haberdar ederiz. Türkiye'nin gösterdiği bu yakınlık, hassasiyet her zamanki gibi bizi çok duygulandırdı mutlu etti" dediği bildirildi.

Erdoğan'ın da bunun üzerine, "Bu bizim görevimiz, teröre karşı ortak mücadele etmemiz şart. Kardeş Irak halkıyla her zaman dayanışma içinde olacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletçe başınız sağ olsun" dediği, Maliki'nin de "Allah sizden ve Türk halkından razı olsun" karşılığını verdiği belirtildi.





BM'den kınama

BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 147 kişinin öldüğü iki intihar saldırısını "şiddetle" kınadı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un saldırıları kınamasının hemen ardından Güvenlik Konseyi de bir basın açıklaması yaparak, saldırıları şiddetle kınadıklarını, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediklerini ve Irak halkı ile hükümetinin yanında olduklarını belirtti.

Konsey, Bağdat'ta terör saldırılarını düzenleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri gerektiğini belirtirken BM ülkelerinden de bu kapsamda Iraklı yetkililerle işbirliği yapmalarını istedi.

Terör saldırılarına karşı mücadele edilmesi gereği dile getirilen Konsey açıklamasında, "Hiçbir terör saldırısı halkı, hükümeti ve uluslararası toplum tarafından desteklenen Irak'ı barış, demokrasi ve yeniden yapılanma yolundan döndüremez" denildi.