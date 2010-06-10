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Dünya

Bağdat ve Musul'a saldırı: 2 ölü 2 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat ile Musul kentinde dün akşam düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Irak'ın başkenti Bağdat ile Musul kentinde dün akşam düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
 

Asvat El Irak haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Musul'un batısında, El Mahlebiy ve Telafer bölgeleri arasındaki kara yolunda düzenlenen ilk saldırıda, izinde olduğu belirlenen bir polis, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu öldü.


Başkent Bağdat'ın batısında düzenlenen bombalı saldırıda ise 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.


Saldırıya ilişkin ajansa açıklamada bulunan güvenlik kaynağı, Bağdat'ın batısındaki El Gazaliye semtinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu çevre binalarda da hasar meydana geldiğini belirtti.

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