Bağdat ve Musul'a saldırı: 2 ölü 2 yaralı

T24- Irak'ın başkenti Bağdat ile Musul kentinde dün akşam düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.





Asvat El Irak haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Musul'un batısında, El Mahlebiy ve Telafer bölgeleri arasındaki kara yolunda düzenlenen ilk saldırıda, izinde olduğu belirlenen bir polis, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu öldü.



Başkent Bağdat'ın batısında düzenlenen bombalı saldırıda ise 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.



Saldırıya ilişkin ajansa açıklamada bulunan güvenlik kaynağı, Bağdat'ın batısındaki El Gazaliye semtinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu çevre binalarda da hasar meydana geldiğini belirtti.