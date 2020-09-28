T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

28 Eylül 2020 20:09

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ETİKETLER

BağdatBağdat HavalimanıBağdat saldırıBağdat roket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24