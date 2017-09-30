Bağdat Türkiye ve İran'la harekete geçiyor

Irak hükümeti, bağımsızlık referandumu nedeniyle Kuzey Irak'taki kara sınırlarını kontrol altına almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Özerk statüdeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği tek taraflı bağımsızlık referandumunın ardından Bağdat yönetini Cuma günü IKBY'ye uluslararası uçuş yasağı getirmişti.

Uçuş yasağının başlamasından saatler sonra Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat yönetiminin Türkiye ve İran'ın işbirliğiyle Kuzey Irak sınırlarını kontrol altına almayı planladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Irak güçlerinin IKBY kontrolündeki sınır kapılarını denetim altına almak için Türkiye ve İran topraklarını kullanıp kullanmayacağı da net bir şekilde belirtilmedi.

Yaptırım henüz uygulanmadı

Ankara ve Tahran'ın desteğini alan Bağdat yönetimi IKBY'nin referandumunu yasa dışı ilan etmiş ve tanımadığını açıklamıştı. Türkiye de sınır kapılarını kapatmakla tehdit etse de şu ana kadar bu yönde bir yaptırım uygulamadı.

IKBY daha önce hiçbir sınır kapısını, Bağdat yönetimine teslim etmeyeceğini bildirmişti. Kuzey Irak bölgesinde faaliyet gösterin yayın kuruluşu Rudaw'ın haberine göre, Irak Sınır Kapıları Kurumu, sınır kapılarının 30 Eylül itibarıyla teslimi için IKBY'ye üç askeri konvoy göndereceğini belirtti. Ancak Kuzey Irak yönetimi, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini duyurdu.

Uluslararası uçuşlar durdu

Öte yandan Bağdat yönetiminin talebi üzerine Cuma günü TSİ 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye kentlerine uluslararası uçuşlar durduruldu. Bağdat yönetiminin aldığı yaptırım kararı konusunda bilgi veren Erbil havalimanı direktörü Talar Faik Salih, "İnsani, askeri ve diplomatik uçuşlar yasağa dahil değil" açıklamasında bulundu.

Reuters/AP/GY/HS

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