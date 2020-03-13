Bağdat'tan kalkan uçak Esenboğa'ya indi; 57 Türk vatandaşı yolcu karantinaya alındı

T24

Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara'ya iniş yapan bir uçakta yolcu olan Osman Bilgiç, "Irak Hava Yolları bize İstanbul'a inebileceğimizi söyledi. İstanbul'a iniş yapmamız gerekirken bizi Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirdi ve şu an 57 Türkiye vatandaşıyız, uçaktan inmemize izin verilmiyor. Yetkililer şu anda toplantıda, çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi. İhlas Haber Ajansı (İHA), yolcuların karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs nedeniyle 1 Mart itibarıyla Irak'la olan uçuşları durdurmasının ardından, bu akşam (13 Mart) Irak'tan gelen bir uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Yolculardan Osman Bilgiç, "Irak Havayolları bize Türk yetkililerle görüştüklerini ve İstanbul'a gidebileceğimizi söyledi, biz de biletlerimizi aldık. Ancak izin vermemişler ve Ankara'ya indik, uçaktan inmeden geri gitmemizi istemişlerdi. Şimdi toplantıda konuyla ilgili görüşüyorlar" dedi.

Irak'ta görüştükleri yetkililerin kendilerine "İstanbul'a inecek" dediğini belirten yolcu Bilgiç, daha sonra "Türkiye'deki yetkililerin pilotu aradığını, İstanbul'a inişe izin verilmediğini bu yüzden Ankara'ya inmek zorunda kaldıklarını" aktardı.

"İstanbul'a uçuş var dediler, Ankara'ya inmesi gerektiğini söylemişler"

T24'e ulaşan Bilgiç 57 Türkiye vatandaşının uçakta beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Biletlerimizi aldık. Bağdat Havaalanı'na indik, 'Oradan İstanbul'a direkt uçuş var, İstanbul'dan haber gelecek' dediler. Daha sonra da haberin geldiğini söylediler ve 15 dakika gecikmeli olarak İstanbul'a gitmek için uçtuk.

2 saat sonra pilotu aramışlar ve Ankara Esenboğa'ya inmesi gerektiğini söylemişler. Saat 20.00'den beri buradayız.

Uçak hareket etmesin diye uçağın kapılarını açtık. 57 Türk vatandaşıyız. Irak Havayolları bizi İstanbul'a götürebileceğini söyledi."

İHA, uçakta bulunan yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldığını açıkladı.

Uçuş bilgileri bulunamadı

Öte yandan, Bağdat Havalimanı'nın internet sitesinde 'UR Airways'e ait 18:45'te İstanbul'a planlanan bir uçuş olduğu görünürken İstanbul Havalimanı'nda planlanan bir uçuş bilgisi bulunamadı.

Bağdat Havalimanı'nın internet sitesinde yer alan uçağın 'UBD 161' uçuş koduna dair de herhangi bir bilgi edinilemedi.