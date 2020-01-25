Bağdat'ta yüz binlerce kişi popülist dini lider ve İran'a yakın silahlı gruplar önderliğinde ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı yürüdü

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta büyük bir kalabalık popülist Şii dini lider Mukteda es-Sadr ve İran'a yakın silahlı gruplar önderliğinde "ABD'nin ülkedeki askeri varlığına" karşı yürüdü.

The New York Times'ın aktardığına göre ABD askerinin Irak'tan çekilmesi talebiyle yapılan eyleme 200 bin ila 250 bin arasında protestocu katıldı.

Diyala eyaletinden otobüslerle eyleme insan taşıyan Şeyh Satar el Şimmari, "Bu protestolara katılmak Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerini ülkeden çıkarma kararı için yapılan bir referandum" gibi dedi.

Protestocuların taşıdığı İngilizce pankartlarda yine ABD hedef alındı. Bir pankartta, "ABD askerlerinin ailelerine; Oğullarınızın ülkemizden geri çekilmesi için ısrar edin ya da onların tabutlarını hazırlayın" ifadeleri yer aldı.

ABD karşıtı görüşleriyle tanınan Mukteda es-Sadr'ın takipçilerinin eyleme kefen giyerek katılmaları dikkati çekti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Washington'un emriyle Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu, Irak'taki ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını talep etti. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD askerlerinin çıkarılması için Washington'un bir heyet göndermesini istemiş, ancak Trump yönetimi bu çağrıyı kabul etmemişti. Dün meydana gelen protesto, bu karar doğrultusunda insanların toplu bir şekilde sokağa çıktığı ilk eylemdi.