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Dünya

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

18 Kasım 2020 00:00

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı gerçekleştirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları tarafından hükümet konaklarının ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa roketi düştüğü duyuruldu.

Saldırının ardından siren seslerinin duyulduğu belirtilirken, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına yerleştirilen hava savunma sistemi tarafından saldırının püskürtüldüğü aktarıldı.

Saldırı sonucu birçok sayıda araç hasar meydana geldiği aktarılırken, can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki birçok aracın yandığı görüldü.

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