AFP: Protestocular Irak'ta ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği etrafında proteston yapan İran taraftarı protestocular çekilme kararı aldı.

İkinci gününe gerilimli başlayan protestoda ABD askerleri büyükelçilik etrafında toplanan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Haşdi Şabi örgütü protestoculara gün içinde çekilme çağrısı yaptı.

AFP haber ajansı, İran destekçisi eylemcilerin Büyükelçilik yerleşkesinden çekilme kararı aldığını duyurdu.

ABD'nin Irak'ta bulunan üssüne cuma günü düzenlenen ve 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Pazar günü ABD, Irak'taki İran destekli grupların üslerine hava bombardımanı düzenledi. ABD'nin bombardımanında 25 savaşçı öldü, 55 kişi de yaralandı.

Bombardımana tepki için sokağa çıkan milis güçleri ve destekçileri, 31 Aralık günü Bağdat'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Kısa süre içinde artan gerilim sonucu protestocular büyükelçilik yerleşkesinin kapısını kırdı, bir duvarı ateşe verdi. Büyükelçi ve personelin çoğu tahliye edildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Irak yetkilileriyle görüşerek "Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Amerikan personelinin güvenliği konusunda garanti verdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı sorumlu tutacağız" açıklamasının ardından Tahran'dan protestolara ilişkin açıklama geldi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Trump'ın suçlamalarını reddederek "İran hükümeti, ulusu ve ben saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.