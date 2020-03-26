Bağdat'ta diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze atıldı

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Irak ordusu, başkent Bağdat'ta hükûmet binaları ve bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin bulunduğu yeşil bölgeye iki füze atıldığını ifade etti.

Füzelerin Irak polisi ve ordusunu koordine eden Bağdat Operasyon Komutası'nın binasının yakınına düştüğü belirtildi. Sıklıkla saldırılara hedef olan Yeşil Bölge'deki bina, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin 100 metre mesafesinde bulunuyor.

İsminin gizli kalması şartıyla AP'ye konuşan bir yetkili, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Bağdat'ta Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Açıklamada füzelerin Bağdat'ın El Nehda bölgesinden atıldığı belirtildi.

Irak'taki Yeşil Bölge'ye son olarak geçen salı günü üç füze atılmıştı.