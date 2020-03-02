Bağdat'ta diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye bir kez daha füzeler düştü.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin ve hükûmet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.

Füzenin ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarına düştüğü belirtildi.